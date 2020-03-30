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Ремонт теплотрасс в столице
30.03.2020 18:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСезонная реконструкция теплотрасс проходит в столице. Из-за ремонтных работ огорожен большой участок возле Национальной библиотеки. Сейчас там возводят временную тепловую магистраль. Скоро приступят к замене устаревшего оборудования. Завершить работы планируют осенью.
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Сезонная реконструкция теплотрасс проходит в столице. Из-за ремонтных работ огорожен большой участок возле Национальной библиотеки. Сейчас там возводят...
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