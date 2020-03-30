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Компьютерная томография, рентген и пластические операции с недавних пор доступны и для животных

30.03.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Компьютерная томография, рентген и пластические операции - все это с недавних пор доступно и для животных! В Минске все больше центров, где заботятся о здоровье и даже образе питомцев. Ветеринар - профессия, которая требует особой выдержки, терпения и даже интуиции.  Надежда Сербиненко увидела, как проходит обычный рабочий день у врача-ветеринара и грумера.

Врачи-ветеринары всегда ведут прием для двоих. Осмотр  животного и разговор  с хозяином. Ни один из этапов пропускать нельзя, ведь только хозяин может подсказать, что же приключилось с его питомцем.

Помимо ветеринаров  в Минске трудятся и представители еще одной интересной профессии - грумеры. 

 
Теги: Минск
 
 
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Компьютерная томография, рентген и пластические операции - все это с недавних пор доступно и для животных! В Минске все больше центров, где заботятся о здоровье и...
 
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