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Компьютерная томография, рентген и пластические операции с недавних пор доступны и для животных
30.03.2020 18:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКомпьютерная томография, рентген и пластические операции - все это с недавних пор доступно и для животных! В Минске все больше центров, где заботятся о здоровье и даже образе питомцев. Ветеринар - профессия, которая требует особой выдержки, терпения и даже интуиции. Надежда Сербиненко увидела, как проходит обычный рабочий день у врача-ветеринара и грумера.
Врачи-ветеринары всегда ведут прием для двоих. Осмотр животного и разговор с хозяином. Ни один из этапов пропускать нельзя, ведь только хозяин может подсказать, что же приключилось с его питомцем.
Помимо ветеринаров в Минске трудятся и представители еще одной интересной профессии - грумеры.
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Компьютерная томография, рентген и пластические операции - все это с недавних пор доступно и для животных! В Минске все больше центров, где заботятся о здоровье и...
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