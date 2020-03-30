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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На станции метро "Юбилейная площадь" соединились вторая и третья линии Чуть более 90 дней остается до открытия четырех станций третьей линии столичного метро. Объекты обретают финальный вид, одновременно обкатывают и новейшие...

Чуть более 90 дней остается до открытия четырех станций третьей линии столичного метро. Объекты обретают финальный вид, одновременно обкатывают и новейшие электропоезда. Активно трудятся и на станции "Юбилейная площадь". Это, кстати, один из самых сложных объектов метростроя. Станция и самая глубокая - более 30 метров. Здесь благодаря врезке стрелочного перехода соединились вторая и третья линии: получилась своего рода транспортная развязка. Конструкция станции состоит из четырех уровней, на одном из которых можно попасть на "Фрунзенскую".У третьей ветки Минского метрополитена будет 14 станций. Она растянется с севера на юг на 17 километров.