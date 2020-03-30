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На станции метро "Юбилейная площадь" соединились вторая и третья линии

30.03.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чуть более 90 дней остается до открытия четырех станций третьей линии столичного метро. Объекты обретают финальный вид, одновременно обкатывают и новейшие электропоезда. Активно трудятся и на станции "Юбилейная площадь". Это, кстати, один из самых сложных объектов метростроя. Станция и самая глубокая - более 30 метров. Здесь благодаря врезке стрелочного перехода соединились вторая и третья линии: получилась своего рода транспортная развязка. Конструкция станции состоит из  четырех уровней, на одном из которых можно попасть на "Фрунзенскую".

Сергей Андриянов, начальник участка СМУ № 1 ГП "Минскметрострой": "Тоннели проходят под станцией "Фрунзенская" непосредственно, и со станцией "Юбилейной" она будет соединяться двумя пешеходными переходами: на платформу и вестибюль".

У третьей  ветки Минского метрополитена будет 14  станций. Она растянется с севера на юг на 17 километров.

 
 
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Чуть более 90 дней остается до открытия четырех станций третьей линии столичного метро. Объекты обретают финальный вид, одновременно обкатывают и новейшие...
 
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