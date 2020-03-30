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На станции метро "Юбилейная площадь" соединились вторая и третья линии
30.03.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧуть более 90 дней остается до открытия четырех станций третьей линии столичного метро. Объекты обретают финальный вид, одновременно обкатывают и новейшие электропоезда. Активно трудятся и на станции "Юбилейная площадь". Это, кстати, один из самых сложных объектов метростроя. Станция и самая глубокая - более 30 метров. Здесь благодаря врезке стрелочного перехода соединились вторая и третья линии: получилась своего рода транспортная развязка. Конструкция станции состоит из четырех уровней, на одном из которых можно попасть на "Фрунзенскую".
Сергей Андриянов, начальник участка СМУ № 1 ГП "Минскметрострой": "Тоннели проходят под станцией "Фрунзенская" непосредственно, и со станцией "Юбилейной" она будет соединяться двумя пешеходными переходами: на платформу и вестибюль".
У третьей ветки Минского метрополитена будет 14 станций. Она растянется с севера на юг на 17 километров.
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Чуть более 90 дней остается до открытия четырех станций третьей линии столичного метро. Объекты обретают финальный вид, одновременно обкатывают и новейшие...
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