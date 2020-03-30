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Главный архитектор Минска Ольга Радченко в студии "Панорамы"
30.03.2020 21:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО благоустройстве белорусской столицы, как решается острый вопрос с парковками и когда появятся пересадочные узлы по принципу "сухих ног" мы поговорим с главным архитектором Минска Ольгой Радченко. Сегодня она стала гостем нашей программы (видео).
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О благоустройстве белорусской столицы, как решается острый вопрос с парковками и когда появятся пересадочные узлы по принципу "сухих ног" мы поговорим с главным...
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