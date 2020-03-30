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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взгляд в глубину. Ролик о работниках Минского метрополитена Пожалуй, нет ни одного человека, который бы ни разу не был в метро. В день минская подземка перевозит сотни тысяч пассажиров. За этим стоит колоссальная работа и...

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы ни разу не был в метро. В день минская подземка перевозит сотни тысяч пассажиров. За этим стоит колоссальная работа и отлаженный механизм действий работников метрополитена. О нужных людях - наш взгляд в глубину.