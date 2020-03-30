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Переохлаждение у мужчин
31.03.2020 11:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПришла весна, но нужно помнить, что мартовское тепло еще очень обманчиво. Каждой девочке чуть ли не с рождения мама говорит: "Одевайся тепло, не сиди на холодном"! И это очень хорошо, что женщины об этом знают и помнят, но переохладиться может и мужской организм. Так что сегодня узнаем, чем грозит мужчинам переохлаждение. Об этом поговорим с врачом-урологом Александром Олеговичем Баценко.
Гипотермия - переохлдаждение. Падает температура тела, снижается кровоток, страдают самые переферийные органы - нос, кисти, пальцы.
Как изменяется температура тела при переохлаждении?
Переохлаждение - стресс для организма!Как ведут себя сосуды? При переохлаждении они спазмируются и сужаются. Сосуды питают клетку, если они сужаются, клетки недополучают питания. Когда идет переохлаждение, сосуды малого таза, в том числе питающие предстательную железу, рефлекторно суживаются, нарушается приток крови к предстательной железе и т. д.
Из за стресса, у человека повышается гормон кортизол, белые кровяные тельца, которые призваны защищать, теряют свою функцию, потому что сосуды сужены и они не могут поступать проникать в конечности. Страдает иммунная система.
Признаки переохлаждения:
Сегодня мода - голые лодыжки, низкие носки. Дети не одеваются по погоде. Круглый год в кроссовках. Это плохо. Нужно одеваться по погоде.
Важно! Обувь всегда должна быть сухой. Белье нужно носить из натуральных материалов, куртка зимняя должна быть длинной.
При гипотермии категорически запрещено
• Энергично двигаться;
• Употреблять спиртные напитки;
• Принимать горячую ванну;
• Использовать для согрева горячие бутылки.
Укрепляйте иммунитет! Питание полноценное, свежий воздух, здоровый сон и без стрессов! Помните об опасности сидения на камнях или бетоне, купания в речке или, того опаснее, в проруби в зимнее время года! Будьте здоровы! Сохраняйте и только укрепляйте свое мужское здоровье, ведь те болезни и неприятности, которые могут возникнуть от переохлаждения, очень опасны и могут иметь необратимые последствия!
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Пришла весна, но нужно помнить, что мартовское тепло еще очень обманчиво. Каждой девочке чуть ли не с рождения мама говорит: "Одевайся тепло, не сиди на холодном"! И...
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