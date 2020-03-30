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Легкая степень характеризуется понижением температуры тела до 34 С, иногда до 32;

Для средней степени свойственно снижение температуры тела до 29 С, посинение кожных покровов и их похолодание на ощупь;

Тяжелая степень - крайне тяжелое состояние, при котором температура тела ниже 31 С, пульс - не более 30-35 ударов в минуту, человек теряет сознание.





Переохлаждение - стресс для организма!

бледность покровов кожи

дрожь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переохлаждение у мужчин Пришла весна, но нужно помнить, что мартовское тепло еще очень обманчиво. Каждой девочке чуть ли не с рождения мама говорит: "Одевайся тепло, не сиди на холодном"! И...

Пришла весна, но нужно помнить, что мартовское тепло еще очень обманчиво. Каждой девочке чуть ли не с рождения мама говорит: "Одевайся тепло, не сиди на холодном"! И это очень хорошо, что женщины об этом знают и помнят, но переохладиться может и мужской организм. Так что сегодня узнаем, чем грозит мужчинам переохлаждение. Об этом поговорим с врачом-урологом Александром Олеговичем Баценко.Гипотермия - переохлдаждение. Падает температура тела, снижается кровоток, страдают самые переферийные органы - нос, кисти, пальцы.Как ведут себя сосуды? При переохлаждении они спазмируются и сужаются. Сосуды питают клетку, если они сужаются, клетки недополучают питания. Когда идет переохлаждение, сосуды малого таза, в том числе питающие предстательную железу, рефлекторно суживаются, нарушается приток крови к предстательной железе и т. д.Из за стресса, у человека повышается гормон кортизол, белые кровяные тельца, которые призваны защищать, теряют свою функцию, потому что сосуды сужены и они не могут поступать проникать в конечности. Страдает иммунная система.Сегодня мода - голые лодыжки, низкие носки. Дети не одеваются по погоде. Круглый год в кроссовках. Это плохо. Нужно одеваться по погоде.Обувь всегда должна быть сухой. Белье нужно носить из натуральных материалов, куртка зимняя должна быть длинной.• Энергично двигаться;• Употреблять спиртные напитки;• Принимать горячую ванну;• Использовать для согрева горячие бутылки.Укрепляйте иммунитет! Питание полноценное, свежий воздух, здоровый сон и без стрессов! Помните об опасности сидения на камнях или бетоне, купания в речке или, того опаснее, в проруби в зимнее время года! Будьте здоровы! Сохраняйте и только укрепляйте свое мужское здоровье, ведь те болезни и неприятности, которые могут возникнуть от переохлаждения, очень опасны и могут иметь необратимые последствия!