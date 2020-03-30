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Переохлаждение у мужчин

31.03.2020 11:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пришла весна, но нужно помнить, что мартовское тепло еще очень обманчиво. Каждой девочке чуть ли не с рождения мама говорит: "Одевайся тепло, не сиди на холодном"! И это очень хорошо, что женщины об этом знают и помнят, но переохладиться может и мужской организм. Так что сегодня узнаем, чем грозит мужчинам переохлаждение. Об этом поговорим с врачом-урологом Александром Олеговичем Баценко.

Гипотермия - переохлдаждение. Падает температура тела, снижается кровоток, страдают самые переферийные органы - нос, кисти, пальцы.

Переохлаждение у мужчин


Как изменяется температура тела при переохлаждении?

  • Легкая степень характеризуется понижением температуры тела до 34 С, иногда до 32; 
  • Для средней степени свойственно снижение температуры тела до 29 С, посинение кожных покровов и их похолодание на ощупь; 
  • Тяжелая степень - крайне тяжелое состояние, при котором температура тела ниже 31 С, пульс - не более 30-35 ударов в минуту, человек теряет сознание.
Переохлаждение у мужчин


Переохлаждение - стресс для организма!

Как ведут себя сосуды? При переохлаждении они спазмируются и сужаются. Сосуды питают клетку, если они сужаются, клетки недополучают питания.  Когда идет переохлаждение, сосуды малого таза, в том числе питающие предстательную железу,  рефлекторно суживаются, нарушается приток крови к предстательной железе и т. д.

Переохлаждение у мужчин


Из за стресса, у человека повышается гормон  кортизол, белые кровяные тельца, которые призваны защищать, теряют свою функцию, потому что сосуды сужены и они не могут поступать проникать в конечности. Страдает иммунная система.

Признаки переохлаждения:

  • бледность покровов кожи
  • дрожь


Сегодня мода - голые лодыжки, низкие носки. Дети не одеваются по погоде. Круглый год в кроссовках. Это плохо. Нужно одеваться по погоде. 

Важно!  Обувь всегда должна быть сухой. Белье нужно носить из натуральных материалов, куртка зимняя должна быть длинной. 

Переохлаждение у мужчин


При гипотермии категорически запрещено

    • Энергично двигаться;

    • Употреблять спиртные напитки;

    • Принимать горячую ванну;

    • Использовать для согрева горячие бутылки.

Укрепляйте иммунитет! Питание полноценное, свежий воздух, здоровый сон и без стрессов! Помните об опасности сидения на камнях или бетоне, купания в речке или, того опаснее, в проруби в зимнее время года! Будьте здоровы! Сохраняйте и только укрепляйте свое мужское здоровье, ведь те болезни и неприятности, которые могут возникнуть от переохлаждения, очень опасны  и могут иметь необратимые последствия!
 
 
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Пришла весна, но нужно помнить, что мартовское тепло еще очень обманчиво. Каждой девочке чуть ли не с рождения мама говорит: "Одевайся тепло, не сиди на холодном"! И...
 
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