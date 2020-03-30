В охране хорошие атлеты

Источник материала: Чырвоны прамень

От чашникских сотрудников охраны правонарушители не убегут. И вот почему. В Витебске прошёл чемпионат областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь по легкоатлетическому кроссу. Лавры победителя в общекомандном зачёте достались представителям Чашникского ОДО.





Чемпионат проходит ежегодно, и каждый раз правоохранители показывают высокий уровень подготовки. Подобные соревнования — возможность себя проявить. Стоит отметить, что целеустремлённость и желание победить всегда дают положительные результаты. В очередной раз земляки подтвердили это.

Дорогу к переходящему кубку проложили милиционеры Чашникского ОДО прапорщики милиции Николай Александрович и Денис Шарай. Они блестяще преодолели дистанции на 1000 и 5000 метров и заняли первое место на пьедестале. Подняться на высокую ступень помогла любовь к спорту. И Николай, и Денис любят бег, много тренируются. Постоянные занятия позволяют не только достойно выступать на подобных соревнованиях, но и выполнять служебные обязанности.

— Наши парни в очередной раз порадовали, — отметил Дмитрий Бавтрушко, помощник начальника Чашникского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь. — Это не первая достойная награда на их счету. Спорт — неотъемлемая часть жизни каждого милиционера. Мне кажется, чемпионат по лёгкой атлетике дал возможность проверить уровень своей подготовки и выносливости. Это испытание сотрудники охраны выдержали достойно. Надеемся, они ещё порадуют нас своими спортивными достижениями.

Наталья СТУКАЛОВА.