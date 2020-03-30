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Прогноз погоды на 31 марта

30.03.2020 16:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь ночью по юго-востоку, а днем по западу страны скажется влияние фронтальных разделов. Ночью и утром 31 марта (вторник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь ночью по...
 
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