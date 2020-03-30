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Пластмасса, вода, скотч и липкий валик. Какой лучший способ избавиться от кошачьей шерсти?
30.03.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДомашние пушистики - это так мило! Снимают стресс, забавляют и развивают детей. И все бы хорошо, но у мурлыкающего создания есть побочный эффект - шерсть! На твоей одежде. И смотрится она здесь вовсе не так мило, как на питомце.
Возвратить вещам человеческий вид можно с помощью пластмассы, воды, скотча и липкого валикаПо крайней мере так утверждают в интернете. Проверим!
Итак, опытные образцы щедро посыпаем содержимым кошачьей расчески.
Пластмассовый предмет электризует шерстинки. И самые крупные клоки действительно притягивает к себе, но добиться чистой ткани таким способом - научная фантастика!
Намоченная в воде ладонь - всем доступный способ очистить одежду от шерсти. Минусы - это долго. И противно.
Скотч! Гениально просто и бюджетно. Справляется на раз даже с самыми мелкими шерстинками.
Липкий валик, безусловно, работает. Но не так идеально и быстро, как скотч! Клеющая поверхность быстро засоряется, так что, на вещь средних размеров придется потратить всю катушку.
Итоги и оценки1. Пластмасса оставила после себя слишком много шерсти.
2. Мокрой ладонью с шерстью можно бороться. Но это не лучший способ.
3. Скотч - просто находка для счастливых владельцев пушистых питомцев. Супербыстро и супербюджетно.
4. Специальный валик - это хорошо, но явно дороже, чем скотч.
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Домашние пушистики - это так мило! Снимают стресс, забавляют и развивают детей. И все бы хорошо, но у мурлыкающего создания есть побочный эффект - шерсть! На твоей...
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