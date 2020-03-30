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Пластмасса, вода, скотч и липкий валик. Какой лучший способ избавиться от кошачьей шерсти?

30.03.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Домашние пушистики - это так мило! Снимают стресс,  забавляют и развивают детей.  И все бы хорошо, но у мурлыкающего создания есть побочный эффект - шерсть! На твоей одежде. И смотрится она здесь вовсе не так мило,  как на питомце.

Возвратить вещам человеческий вид можно с помощью пластмассы,  воды,  скотча и липкого валика

По крайней мере так утверждают в интернете. Проверим! 

Итак,  опытные образцы щедро посыпаем содержимым  кошачьей расчески.

Пластмассовый предмет электризует шерстинки. И самые крупные клоки  действительно притягивает к себе, но добиться чистой ткани таким способом - научная фантастика!

Намоченная в воде ладонь - всем доступный способ очистить одежду от шерсти. Минусы - это долго.  И противно. 

Скотч!  Гениально просто и бюджетно. Справляется на раз даже с самыми мелкими шерстинками.

Липкий валик,  безусловно,  работает. Но не так идеально и быстро,  как скотч! Клеющая поверхность быстро засоряется,  так что, на вещь средних размеров придется потратить всю катушку. 

Итоги и оценки 

1. Пластмасса оставила после себя слишком много шерсти.   

2. Мокрой ладонью с шерстью можно бороться. Но это не лучший способ. 

3. Скотч - просто находка для счастливых владельцев пушистых питомцев. Супербыстро и супербюджетно. 

4. Специальный валик - это хорошо,  но явно дороже,  чем скотч.
 
 
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Домашние пушистики - это так мило! Снимают стресс,  забавляют и развивают детей.  И все бы хорошо, но у мурлыкающего создания есть побочный эффект - шерсть! На твоей...
 
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