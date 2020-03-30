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Возвратить вещам человеческий вид можно с помощью пластмассы, воды, скотча и липкого валика

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пластмасса, вода, скотч и липкий валик. Какой лучший способ избавиться от кошачьей шерсти? Домашние пушистики - это так мило! Снимают стресс, забавляют и развивают детей. И все бы хорошо, но у мурлыкающего создания есть побочный эффект - шерсть! На твоей...

Домашние пушистики - это так мило! Снимают стресс, забавляют и развивают детей. И все бы хорошо, но у мурлыкающего создания есть побочный эффект - шерсть! На твоей одежде. И смотрится она здесь вовсе не так мило, как на питомце.По крайней мере так утверждают в интернете. Проверим!Итак, опытные образцы щедро посыпаем содержимым кошачьей расчески.Пластмассовый предмет электризует шерстинки. И самые крупные клоки действительно притягивает к себе, но добиться чистой ткани таким способом - научная фантастика!Намоченная в воде ладонь - всем доступный способ очистить одежду от шерсти. Минусы - это долго. И противно.Скотч! Гениально просто и бюджетно. Справляется на раз даже с самыми мелкими шерстинками.Липкий валик, безусловно, работает. Но не так идеально и быстро, как скотч! Клеющая поверхность быстро засоряется, так что, на вещь средних размеров придется потратить всю катушку.1. Пластмасса оставила после себя слишком много шерсти.2. Мокрой ладонью с шерстью можно бороться. Но это не лучший способ.3. Скотч - просто находка для счастливых владельцев пушистых питомцев. Супербыстро и супербюджетно.4. Специальный валик - это хорошо, но явно дороже, чем скотч.