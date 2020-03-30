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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы возвращаются из Армении на родину Прямым рейсом из Еревана на родину возвращаются белорусские граждане. Буквально через полчаса в Национальном аэропорту должен приземлиться самолет из Армении....

Прямым рейсом из Еревана на родину возвращаются белорусские граждане. Буквально через полчаса в Национальном аэропорту. Напомним, прямые рейсы между странами приостановят до 8 апреля. Также "Белавиа" продлила временное прекращение полетов в Молдову и Грузию до 15 мая и 20 апреля соответственно.