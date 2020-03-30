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Белорусы возвращаются из Армении на родину
30.03.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрямым рейсом из Еревана на родину возвращаются белорусские граждане. Буквально через полчаса в Национальном аэропорту
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Прямым рейсом из Еревана на родину возвращаются белорусские граждане. Буквально через полчаса в Национальном аэропорту должен приземлиться самолет из Армении....
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