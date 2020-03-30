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В Италии за сутки 1648 человек заболели COVID-19 - это самый низкий показатель за последние 13 дней

31.03.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общее число случаев заражения COVID-19 в Италии превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.


Фото: Reuters

Общее число случаев заражения COVID-19 в Италии составило 101 739. 14 620 человек вылечены. Умерли — 11 591.

Как отметил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране сейчас 75 528 инфицированных. 29 марта их было 73 380 человек. Таким образом за день в стране выявлено 1648 новых случаев. Это рекордно низкий рост за последние 13 дней, когда фиксировалось не ниже трех тысяч в сутки.

«Число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620. Это рекордный показатель с начала эпидемии», — заявил Боррелли.

Италия находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19, больше только в США — более 153 тысяч.

Число заболевших в мире на вечер 30 марта превысило 770 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

 
 
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За день в стране было выявлено 1648 новых случаев, тогда как последние 13 дней рост числа заразившихся был не ниже трех тысяч в сутки.
 
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