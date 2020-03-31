Угодья ближние, угодья дальние…

Источник материала: Чырвоны прамень

Важнейшая кампания весны на Чашниччине взяла старт. На прошлой неделе к севу яровых зерновых культур приступили сразу несколько сельхозпредприятий. И с каждым днём район, что называется, прирастает новыми гектарами. По информации райсельхозпрода, семенного материала хватает, иные организационные вопросы решаются. Налажены поставки топлива (выделены бюджетные средства). Времени на раскачку нет, отсеяться надо в оптимальные сроки. Параллельно с посевной нужно вести уходные работы за озимыми.





В ОАО «Дворец труда-Агро» уже несколько дней сеют пшеницу. Начали работы на ближних угодьях. Но вскоре придётся переезжать в черейскую зону. У главного агронома акционерного общества Артёма Кузмичёнка мы поинтересовались, насколько удачно организован процесс.

– Проблем особых нет, – ответил специалист. – Единственно, предстоят дальние перегоны техники. Но делаем всё возможное, чтобы минимизировать издержки. В целом у нас ситуация такая: основной зерновой клин находится в Черее. На ближних землях позже будем сеять кукурузу. Чтобы корма потом заготавливать недалеко от животноводческих объектов. Параллельно осуществляем подкормку озимых. Тоже очень важно выполнить данные мероприятия в сжатые сроки.

Главное – вести работы по технологии. Перед засеванием на поля пускают трактора с чизелями и боронами. Почву нужно подготовить должным образом. Только после этого можно опускать семена.

– Работаем в штатном режиме, техника не подводит, – рассказал механизатор Дмитрий Лешук. – Не новичок в этом деле, опыт определённый накоплен. Качеству сева уделяем первостепенное внимание. Требования по этой части высоки. Кормят нас дважды в день. Всем необходимым обеспечены. В ближайшие недели предстоит жить по напряжённому графику. Пора настала горячая. Но к этому мы готовы.

Посевная как бы открывает сезон для механизаторов. Впереди – много важных дел и забот. Трудиться предстоит много и упорно. Иначе нужного результата не достигнешь.