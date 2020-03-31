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Профсоюзы усиливают контроль за выполнением гигиенических норм на производствах

31.03.2020 08:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На предприятии "Витебскдрев" в достаточном количестве закуплены средства индивидуальной защиты, необходимые дезинфицирующие препараты и антисептики. Для обработки рук на входе и в цехах установлены дозаторы. Всех работников обязали строго выполнять санитарно-гигиенические требования - издано соответствующее распоряжение руководства предприятия.  На "Витебскдреве" работает медпункт. Наплыва людей нет. Работники четко выполняют рекомендации специалистов - при повышении температуры оставаться дома.

 
 
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На предприятии "Витебскдрев" в достаточном количестве закуплены средства индивидуальной защиты, необходимые дезинфицирующие препараты и антисептики. Для...
 
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