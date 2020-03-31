Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профсоюзы усиливают контроль за выполнением гигиенических норм на производствах На предприятии "Витебскдрев" в достаточном количестве закуплены средства индивидуальной защиты, необходимые дезинфицирующие препараты и антисептики. Для...

На предприятии "Витебскдрев" в достаточном количестве закуплены средства индивидуальной защиты, необходимые дезинфицирующие препараты и антисептики. Для обработки рук на входе и в цехах установлены дозаторы. Всех работников обязали строго выполнять санитарно-гигиенические требования - издано соответствующее распоряжение руководства предприятия. На "Витебскдреве" работает медпункт. Наплыва людей нет. Работники четко выполняют рекомендации специалистов - при повышении температуры оставаться дома.