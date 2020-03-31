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Логотип к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне представили в Министерстве информации

31.03.2020 08:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В основе визуала - слоган "Беларусь помнит". Республиканская акция уже стала традиционной и не первый год охватывает памятными мероприятиями всю страну. Среди обновлений в общей концепции - яблоневый цвет как символ победы, ленточка в цветах белорусского флага и надпись "75 мирных лет". Конкурс на создание логотипа проводили несколько месяцев. Свои идеи предлагали дизайнеры ведущих государственных издательств. Так, несколько задумок из десятка работ собрали воедино. Теперь визуальное решение памятной даты отразится в СМИ, бигбордах, торговых точках и на сайтах исполкомов. 
 
 
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В основе визуала - слоган "Беларусь помнит". Республиканская акция уже стала традиционной и не первый год охватывает памятными мероприятиями всю страну. Среди...
 
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