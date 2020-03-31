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Сегодня последний день подачи налоговой декларации
31.03.2020 08:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто касается физлиц, которые получили в 2019 году доходы от продажи имущества, например, двух и более автомобилей, грузовика или автобуса. Также в списке те, кто продал за последние 5 лет вторую квартиру, гараж, земельный участок или дачу. Отчитаться должны и граждане, получавшие доходы из-за рубежа. Полный перечень случаев прописан в Налоговом кодексе. Декларацию можно подать лично, выслать почтой или через интернет.
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Это касается физлиц, которые получили в 2019 году доходы от продажи имущества, например, двух и более автомобилей, грузовика или автобуса. Также в списке те, кто...
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