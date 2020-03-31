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Специальный репортаж "Дипмиссия выполнима" в 21:50 на "Беларусь 1"
31.03.2020 08:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрофессия дипломат. Какие задачи приходится решать ежедневно, как дипломатично выйти из казусных ситуаций, и что происходит на встречах за закрытыми дверями. Развеем мифы и узнаем тонкости службы - в специальном репортаже "Дипмиссия выполнима". Смотрите сегодня. Сразу после
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Профессия дипломат. Какие задачи приходится решать ежедневно, как дипломатично выйти из казусных ситуаций, и что происходит на встречах за закрытыми дверями....
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