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Профилактическая акция "Уступи дорогу скорой" проходит в Витебске
31.03.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГАИ Витебска совместно с медиками проверили, как автолюбители уступают дорогу скорой. Результат приятно удивил: лишь один водитель не пропустил карету с включенными маячками. Подобные рейды в областном центре проходят регулярно. Задача - выработать у участников дорожного движения привычку уступать дорогу спецтранспорту. За непропуск транспортных средств оперативного назначения в Беларуси предусмотрен штраф до 270 рублей либо лишение водительских прав.
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ГАИ Витебска совместно с медиками проверили, как автолюбители уступают дорогу скорой. Результат приятно удивил: лишь один водитель не пропустил карету с...
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