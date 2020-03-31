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На Железнодорожную с 1 апреля вернутся троллейбусы

31.03.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще в марте в Минске открыли движение по Железнодорожной после ремонта моста. Троллейбусы вернутся к работе на улице с 1 апреля, сообщает «Минсктранс».

Движение троллейбусов по Железнодорожной восстановят с 1 апреля, после завершения работы над контактной сетью.

Троллейбусы № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Дружная» и № 8 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» пойдут обычными маршрутами. Автобусы, которые их заменяли, отменят.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение троллейбусов по Железнодорожной восстановят с 1 апреля, после того, как завершат работу над контактной сетью.
 
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