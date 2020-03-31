На Железнодорожную с 1 апреля вернутся троллейбусы

Источник материала: Tut.by

Еще в марте в Минске открыли движение по Железнодорожной после ремонта моста. Троллейбусы вернутся к работе на улице с 1 апреля, сообщает «Минсктранс».

Движение троллейбусов по Железнодорожной восстановят с 1 апреля, после завершения работы над контактной сетью.

Троллейбусы № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Дружная» и № 8 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» пойдут обычными маршрутами. Автобусы, которые их заменяли, отменят.