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На Железнодорожную с 1 апреля вернутся троллейбусы
31.03.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Движение троллейбусов по Железнодорожной восстановят с 1 апреля, после завершения работы над контактной сетью.
Троллейбусы № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Дружная» и № 8 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» пойдут обычными маршрутами. Автобусы, которые их заменяли, отменят.
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Движение троллейбусов по Железнодорожной восстановят с 1 апреля, после того, как завершат работу над контактной сетью.
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