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«Развитие предпринимательства в Борисовском районе: реальность и перспективы»

31.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Перед учащимися выступила заместитель начальника отдела экономики Борисовского райисполкома Марина Михайловна Нехайчик, которая ознакомила со статистикой по субъектам малого и среднего бизнеса региона, обозначила направления взаимодействия власти и бизнеса, рассказала о международных проектах в Борисовском регионе.

О деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства рассказал заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства, директор ООО «АртФактор» Владимир Николаевич Панкин.

О формах взаимодействия с банковской сферой в начале и в ходе ведения предпринимательской деятельности ребята поговорили с начальником отдела малого и среднего бизнеса ЦБУ № 521 г. Борисова ОАО «Белагропромбанк» Еленой Владимировной Девицыной и главным специалистом того же отдела Ольгой Александровной Гороничук.

Особый интерес учащиеся проявили к знакомству с кейсами успешных предпринимателей города – директора образовательно-продюсерского центра «Голоса» Егора Канна и учредителем и директора ООО «Ирис MAX» Светланы Белоус.

Все гости интересно, доступно, опираясь на личный опыт, рассказали о том, с чего нужно начинать, чего не нужно бояться, а о чем необходимо прежде всего заботиться для успешного старта в своем деле. Также были рассмотрены ошибки в начале пути бизнесмена и оговорено, как их исправлять.

Встреча дала ответы на ряд вопросов, которые волнуют ребят на пути к своему старту. Мотивация, знакомство с успешными предпринимателями города, думается, приблизит наших учащихся к реализации своих инициатив!

Дорогу осилит идущий!

Эмилия ШИШПОРОНОК, преподаватель

 
Теги: знакомства
 
 
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