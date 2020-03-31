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В центре Минска установили счетчик велосипедистов

31.03.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте Независимости неподалеку от Площади Победы установили счетчик велосипедистов. Об этом сообщает «Зеленый портал».


Счетчик показывает, сколько велосипедистов проехало по велодорожке — он полостью покрывает велополосу и посчитает только тех, кто ездит по правилам. Работает по принципу, схожему с миноискателем, — засекает алюминий или металл (кроме нержавейки и карбона).

На табло отображается количество велосипедистов за день, с начала установки счетчика, а также текущее время и температура. Снизу — бегущая строка.

Посчитать велосипедистов нужно, чтобы получить статистку об их количестве и связи с днями недели, погодой, температурой, а также проследить, как меняется количество велосипедистов с годами.


До этого данные получали раз в год, когда в начале сентября волонтеры пять часов в день в 20 точках считали велосипедистов вручную.

Счетчик установлен Минским велосипедным обществом в партнерстве с Центром экологических решений в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси». И они не первые: такие счетчики можно встретить на велодорожках в разных странах.

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Теги: Минск
 
 
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Двухметровый велосчетчик установили возле дома на проспекте Независимости, 43.
 
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