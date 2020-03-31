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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк рекомендует банкам увеличить лимиты бесконтактных платежей Нацбанк рекомендует банкам увеличить лимиты сумм операций, которые совершаются в магазинах карточками с использованием технологии бесконтактных платежей. Это...

Нацбанк рекомендует банкам увеличить лимиты сумм операций, которые совершаются в магазинах карточками с использованием технологии бесконтактных платежей. Это поможет минимизировать контакты между людьми и сократить их время нахождение в магазинах. Для того, чтобы определить, насколько увеличить лимит, банкам стоит ориентироваться на сумму "среднего чека", но использовать риск-ориентированный подход, в том числе - проходную способность торговой точки и наличие камер видеонаблюдения. Отметим, на данный момент, сумма при безналичном расчете в магазине, которая не требует введения ПИН-кода, на уровне 20-25 белорусских рублей.