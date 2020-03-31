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Штаб территориальной обороны будет развёрнут в Островецком районе
31.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь, в Островце будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск.
Соответствующее распоряжение в рамках проверки системы территориальной обороны сегодня вручил начальник управления территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Руслан Касыгин председателю Гродненского областного исполнительного комитета Владимиру Кравцову.
Личному составу предстоит отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, участвовать в обеспечении военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи.
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> Владимир Кравцов и Руслан Касыгин. Фото Минобороны По информации пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь, в Островце будет развернут штаб района...
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