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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семейный подряд из Столбцов незаконно заработал хакерством более 8 тысяч долларов Информацию сегодня распространили в УВД Минской области. Двое братьев использовали пиратский софт для взлома аккаунтов геймеров в известной компьютерной игре...

Информацию сегодня распространили в УВД Минской области. Двое братьев использовали пиратский софт для взлома аккаунтов геймеров в известной компьютерной игре Minecraft. Сначала они собирали информацию о личных данных пользователей различных сетевых ресурсов, а затем получали доступ к ним. Акцент был сделан на поиске и хищении ключей доступа, которые позволяли пользоваться определенными привилегиями в игре – а уже эти так называемые плюшки и продавались другим геймерам. В расчетах, подчеркнули в милиции, использовались электронные деньги.