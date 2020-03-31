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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрный колледж в Городке готовится к открытию собственной СТО тракторов и комбайнов Работать в оборудованных мастерских будут учащиеся профильных специальностей под руководством мастеров производственного обучения. Для будущих специалистов ...

Работать в оборудованных мастерских будут учащиеся профильных специальностей под руководством мастеров производственного обучения. Для будущих специалистов это хорошая возможность набраться опыта и заработать денег, а также это выгодное предложение для сельхозорганизаций. Ремонт техники на учебной СТО будет в разы дешевле, чем на заводе.Идея открытия собственной станции по обслуживанию сельскохозяйственной техники возникла в 2018 году, когда на базе колледжа вместе с машиностроительными предприятиями Беларуси открыли ресурсный центр. Сегодня на установленных здесь симуляторах занимаются не только учащиеся колледжа, но и будущие мастера из 12 заведений региона, имеющих аграрный уклон.