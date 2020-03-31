Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белавиа" приостанавливает рейсы в города России, Украины и Казахстана До 30 апреля временно не будут выполняться полеты в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. До 24 апреля в Нур-Султан, Алматы, Киев, Одессу, Львов и Харьков....

До 30 апреля временно не будут выполняться полеты в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. До 24 апреля в Нур-Султан, Алматы, Киев, Одессу, Львов и Харьков. Авиакомпания рекомендует проверять обновления на сайте об отмененных рейсах. Возврат средств или изменение даты вылета можно будет сделать до 31 декабря.