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"Белавиа" приостанавливает рейсы в города России, Украины и Казахстана
31.03.2020 16:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 30 апреля временно не будут выполняться полеты в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. До 24 апреля в Нур-Султан, Алматы, Киев, Одессу, Львов и Харьков. Авиакомпания рекомендует проверять обновления на сайте об отмененных рейсах. Возврат средств или изменение даты вылета можно будет сделать до 31 декабря.
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До 30 апреля временно не будут выполняться полеты в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево. До 24 апреля в Нур-Султан, Алматы, Киев, Одессу, Львов и Харьков....
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