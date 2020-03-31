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В Полоцке задержали подозреваемых в обороте оружия

31.03.2020 16:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Полоцке задержали двух братьев  с внушительным боезапасом. Охотничий карабин,  пистолеты, патроны и металлические ежи для остановки транспорта. По информации милиции, арсенал могли использовать  для криминальных дел. О задержанных известно, что один из них уже судим  за разбойное нападение в России. Судя по всему, оружие готовили также для нападений  в соседней стране. Спецоперацию проводили при поддержке бойцов ОМОНа.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело  за незаконный оборот оружия. Санкции статьи предусматривают до 10 лет тюрьмы.

 
 
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В Полоцке задержали двух братьев  с внушительным боезапасом. Охотничий карабин,  пистолеты, патроны и металлические ежи для остановки транспорта. По информации...
 
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