Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Полоцке задержали подозреваемых в обороте оружия В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом. Охотничий карабин, пистолеты, патроны и металлические ежи для остановки транспорта. По информации...

В Полоцке задержали двух братьев с внушительным боезапасом. Охотничий карабин, пистолеты, патроны и металлические ежи для остановки транспорта. По информации милиции, арсенал могли использовать для криминальных дел. О задержанных известно, что один из них уже судим за разбойное нападение в России. Судя по всему, оружие готовили также для нападений в соседней стране. Спецоперацию проводили при поддержке бойцов ОМОНа.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Санкции статьи предусматривают до 10 лет тюрьмы.