Отборочный этап «Мельницы моды»

Источник материала: Единство

Фестиваль-конкурс моды и фотографии «Мельница моды» – это первый белорусский модный форум общегосударственного значения, ежегодно проводящийся в Минске для поддержки молодых дизайнеров одежды, моделей, мастеров фотографии, стилистов и визажистов. А также для повышения квалификации мастеров в сфере дизайна, выбора одежды, оказания услуг. Рассматривает вопросы сбережения национальных культурных традиций, освоение зарубежного опыта и расширение контактов с иностранными мастерами.

В этом году наш педагог дополнительного образования Кожарнович Диана Вячеславовна (объединение по интересам «Начинающий модельер») представила на суд жюри свою новую коллекцию «Игра». Коллекция выполнена в эклектичном стиле, это значит, что здесь сочетается элегантность, романтика и спортивный стиль. Загадочность данной теме придает использование фатина и завуалированность лиц моделей.

Жюри высоко оценила замысел и качество исполнения дизайнерской работы, а особенно приятно, что больше всего данная коллекция пришлась по душе юным моделям.

Поздравляем Диану Вячеславовну с выходом в финал и желаем ей творчества и креативных идей для новых побед на дальнейших этапах конкурса.