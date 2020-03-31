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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции в суде г. Минска Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции стартовало сегодня в суде Заводского района Минска. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и...

. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и трое белорусов, среди них одна девушка. Как сообщало МВД, под видом оказания туристических услуг подсудимые обеспечивали нелегальное нахождение иностранцев в Беларуси, а после планировали организовать их трансфер в Евросоюз. Преступную схему раскрыл ГУБОП.Отметим, что всем клиентам турфирмы отказали в получении шенгенской визы. Поэтому белорусы решили самостоятельно переправить иностранцев за границу. Один из таких вояжей оказался провальным. Подозреваемых вместе с мигрантами задержали оперативники.