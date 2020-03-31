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Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции в суде г. Минска
31.03.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отметим, что всем клиентам турфирмы отказали в получении шенгенской визы. Поэтому белорусы решили самостоятельно переправить иностранцев за границу. Один из таких вояжей оказался провальным. Подозреваемых вместе с мигрантами задержали оперативники.
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Первое слушание по делу об организации канала незаконной миграции стартовало сегодня в суде Заводского района Минска. Обвиняемых четверо - это гражданин Египта и...
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