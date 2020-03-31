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Династия Липских работает в Логойском лесхозе в течение нескольких десятилетий

31.03.2020 18:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сберегать и восстанавливать зеленые насаждения помогает Неделя леса. Акция в самом разгаре и самое время поведать о тех, кто ежедневно сохраняет наш зеленый фонд - наш кислород. 

Например, в Логойском лесхозе вот уже в течение нескольких десятилетий плодотворно работает семейный подряд Липских. 

Три поколения рабочей династии посвятили себя лесу. Сыновья, дети, внуки, даже внучки. Вся романтика лесной работы - в репортаже Юлии Токарь.

Напротив карты, словно географы, они обсуждают фронт работы на ближайшую неделю. Руководит пятиминутной планеркой лесничий Логойского лесхоза Александр Липский. И может быть, сложно представить, но в этом кабинете не просто коллеги - семья. Жена, два брата и их дети.  Липские - рабочая династия в третьем поколении. 

В свою работу влюблен и старший сын основоположника династии - Иван Липский. 

Единение с природой, благозвучный щебет птиц, свежий воздух.  Всю романтику леса Иван Иванович смог передать и своим детям. Роман и Виктория с готовностью пошли по следам отца и деда. Молодой человек - помощник лесничего -  сегодня умело восстанавливает зеленый фонд сеянцами сосны. Эта делянка  в гектар была повреждена короедам.

Тем временем молодой специалист, мастер леса Виктория  даже гардероб подбирает в своих любимых изумрудных цветах. И рабочая форма - любимый образ девушки, который не выбивается из ее гардероба. 

Вот так братья, их жены и дети  на разных должностях, но одинаково старательно и со всей душой посвящают себя сохранению природы. И очень символически, что во время  добровольной акции "Неделя леса" Липские оставляют после себя и семейное дерево. Многолетняя лиственница еще долго будет украшать уютный уголок Крайского лесничества на карте маленькой Швейцарии. 

 
 
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Сберегать и восстанавливать зеленые насаждения помогает Неделя леса. Акция в самом разгаре и самое время поведать о тех, кто ежедневно сохраняет наш зеленый фонд -...
 
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