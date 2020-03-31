Он — на галерее почета ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

Источник материала: Единство

В ноябре 1983 года после службы в армии он пришел на завод «БАТЭ» учеником в инструментальный цех №9. Здесь обучался мастерству и тонкостям профессии у старших коллег.

«Решение прийти на завод БАТЭ было спонтанным, – вспоминает Виктор Алексеевич. – Когда-то здесь в инструментальном цехе лекальщиком работал мой двоюродный брат. Он, можно сказать, меня сюда и привел. Под руководством наставника, опытного рабочего, осваивать профессию фрезеровщика мне было не сложно, но интересно. В процессе работы обучаешься, думаешь, как сделать ту или иную деталь, так постепенно приходят навыки, опыт. Мы работаем, чтобы основное производство функционировало бесперебойно.

Коллектив принял меня хорошо. Здесь есть и коллеги, с которыми можно посоветоваться по рабочим вопросам, и друзья, с которыми уже общаемся долгие годы».

Спустя некоторое время жизненные обстоятельства заставили Виктора Алексеевича уйти на другое предприятие. А в 1999 году он вернулся на «БАТЭ», трудится в УГМиЭ.

За время работы Виктор Алексеевич досконально освоил специфику производства. Для тех, кто только начинает осваивать профессию фрезеровщика, Виктор Алексеевич Супранович – кладезь полезной информации и бесценного опыта.

Очень ответственно он относится к каждому заданию, чтобы изготовленная его руками деталь служила долго. На своем рабочем месте фрезеровщик, руководствуясь чертежом, создает приспособления, инструмент, новые детали оборудования – взамен вышедших из строя. Этот трудоемкий процесс требует повышенного внимания и особой точности.

«Было бы желание освоить профессию и трудолюбие», – именно это считает Виктор Алексеевич главным в достижении успеха в любом деле.

Когда работа по душе, тогда и дело спорится, и человек имеет уважение и почет за свой труд. За добросовестное отношение к своим обязанностям и трудолюбие фрезеровщик 6 разряда УГМиЭ В. А. Супранович отмечен как один из лучших работников предприятия, и его фото занесено на заводскую Галерею Почета.