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Классные уточняют, придут ли дети после каникул в школу. Родители: «Разве хотят ввести карантин?»
31.03.2020 16:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родители, чьи дети учатся в минских школах, сообщили TUT.BY, что в понедельник классные уточняли: придут ли их сыновья и дочки на занятия после каникул. «Неужели в школах планируют вводить карантин?» — задаются вопросом родители.
В редакцию обратились родители, чьи дети учатся в трех школах в разных районах Минска.
«Напишите, чьи дети 6 апреля не придут в школу. Эти данные мне нужно подать начальству», — одна из мам цитирует сообщение, которое классная прислала в родительский чат. Для чего именно необходимы эти данные, говорит собеседница, педагог не уточнила.
Мама второго ученика пояснила: эту информацию классная спрашивала, чтобы уточнить количество детей, для которых заказывать еду.
— Но почему они это уточняют? Разве в школах хотят ввести карантин? — задается вопросами мама.
В пресс-службе Министерства образования TUT.BY уточнили: решение о том вводить ли карантин, принимает Минздрав.
— На данный момент ситуация спокойная, никакой информации про карантин нам не поступало, — уточнили в ведомстве.
Зачем учителя собирают данные, Минобр не знает.
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Родители, чьи дети учатся в минских школах, сообщили TUT.BY, что в понедельник классные уточняли: придут ли их сыновья и дочки на занятия после каникул. «Неужели в...
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