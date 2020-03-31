Классные уточняют, придут ли дети после каникул в школу. Родители: «Разве хотят ввести карантин?»

Источник материала: Tut.by

Родители, чьи дети учатся в минских школах, сообщили TUT.BY, что в понедельник классные уточняли: придут ли их сыновья и дочки на занятия после каникул. «Неужели в школах планируют вводить карантин?» — задаются вопросом родители.



Фото: Reuters

В редакцию обратились родители, чьи дети учатся в трех школах в разных районах Минска.

«Напишите, чьи дети 6 апреля не придут в школу. Эти данные мне нужно подать начальству», — одна из мам цитирует сообщение, которое классная прислала в родительский чат. Для чего именно необходимы эти данные, говорит собеседница, педагог не уточнила.

Мама второго ученика пояснила: эту информацию классная спрашивала, чтобы уточнить количество детей, для которых заказывать еду.

— Но почему они это уточняют? Разве в школах хотят ввести карантин? — задается вопросами мама.

В пресс-службе Министерства образования TUT.BY уточнили: решение о том вводить ли карантин, принимает Минздрав.

— На данный момент ситуация спокойная, никакой информации про карантин нам не поступало, — уточнили в ведомстве.

Зачем учителя собирают данные, Минобр не знает.