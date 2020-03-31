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В Минске прошел первый прогон парада в честь 75-летия Победы

31.03.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Военный парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в вечернее время. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель министра обороны Сергей Потапенко. 

Первый прогон парада прошел сегодня в Минске. По традиции отчеканить шаг вышли пешие колонны и рота почетного караула. Планируется, что участие примут 22 пеших парадных расчета. Всего более 3 тысяч военнослужащих. Запланировано, что возле стелы "Минск - город-герой" в этом году проедет более 180 единиц техники. Причем все машины это новые или модернизированные разработки.

Сергей Потапенко, замминистра обороны Беларуси: "Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения - до 60 минут. Практически вся техника будет на колесах. Один только парадный расчет будет гусеничный".

По традиции закрывать парад будет воздушная составляющая. Планируется, что над стелой "Минск - город-герой" пролетят 42 воздушных судна. После этого на плацу выступит рота почетного караула.

 
Теги: Минск
 
 
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Военный парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в вечернее время. Об этом сегодня...
 
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