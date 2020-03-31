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Фитнес-тренера из Минска приговорили к 7 годам за гашиш
31.03.2020 20:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инструктора столичного фитнес-центра приговорили к 7 годам тюрьмы за хранение гашиша. Подробности
27 марта в суде Центрального района вынесли решение по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых сидели трое.
Один из них — инструктор столичного фитнес-центра. По данным следствия, он хранил у себя дома 801,6 г гашиша. Суд признал его виновным в хранении наркотиков в крупном размере с целью распространения и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 300 базовых — 8100 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Еще двоих участников судебного процесса, которые хранили без цели сбыта 0,2 и 0,172 г гашиша, приговорили к трем годам «домашней химии» — без направления в исправительное учреждение открытого типа. Их освободили из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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27 марта в суде Центрального района вынесли решение по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье сидели трое подсудимых. Среди них - инструктор фитнес-центра...
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