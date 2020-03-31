Фитнес-тренера из Минска приговорили к 7 годам за гашиш

Источник материала: Tut.by

Инструктора столичного фитнес-центра приговорили к 7 годам тюрьмы за хранение гашиша. Подробности сообщает пресс-служба Минского городского суда.



Фото: burst.shopify.com

27 марта в суде Центрального района вынесли решение по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых сидели трое.

Один из них — инструктор столичного фитнес-центра. По данным следствия, он хранил у себя дома 801,6 г гашиша. Суд признал его виновным в хранении наркотиков в крупном размере с целью распространения и приговорил к семи годам лишения свободы и штрафу в 300 базовых — 8100 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Еще двоих участников судебного процесса, которые хранили без цели сбыта 0,2 и 0,172 г гашиша, приговорили к трем годам «домашней химии» — без направления в исправительное учреждение открытого типа. Их освободили из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.