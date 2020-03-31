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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь улучшила позиции в Глобальном инновационном индексе Средства инновационных фондов должны использоваться эффективнее. Об этом шел разговор сегодня в Совете Министров. По итогам прошлого года Беларусь улучшила...

Средства инновационных фондов должны использоваться эффективнее. Об этом шел разговор сегодня в Совете Министров. По итогам прошлого года Беларусь улучшила позиции в Глобальном инновационном индексе и заняла 72 место, поднявшись на 14 пунктов. Однако положительную динамику следует поддержать решением конкретных проблемных вопросов. Своевременный ввод в эксплуатацию и выход производств на проектную мощность.Среди проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, - производство сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности, сборка легковых автомобилей, создание противоопухолевых лекарственных средств.