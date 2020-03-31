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Беларусь улучшила позиции в Глобальном инновационном индексе

31.03.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Средства инновационных фондов должны использоваться эффективнее. Об этом шел разговор сегодня в Совете Министров. По итогам прошлого года Беларусь улучшила позиции в Глобальном инновационном индексе и заняла 72 место, поднявшись на 14 пунктов. Однако положительную динамику следует поддержать решением конкретных проблемных вопросов. Своевременный ввод в эксплуатацию и выход производств на проектную мощность.

Александр Шумилин, председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси: "В программе реализуется 125 проектов. В этом году реализуется 98 проектов. В 2019 году в рамках только программы было произведено продукции больше чем на миллиард 700 миллионов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Это хороший результат. Очень важно создание рабочих мест. Этот показатель значительно перевыполнен. Мы планировали 1900 рабочих мест, а  сделали более 2600. Это значительное превышение. Это именно те рабочие места, которые с высоким уровнем зарплат, и высокотехнологичные места".

Среди проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, - производство сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности, сборка легковых автомобилей, создание противоопухолевых лекарственных средств.

 
 
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Средства инновационных фондов должны использоваться эффективнее. Об этом шел разговор сегодня в Совете Министров. По итогам прошлого года Беларусь улучшила...
 
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