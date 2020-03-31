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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство Беларуси в России отрабатывает альтернативные варианты отправки домой белорусских граждан Белавиа приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России...

Белавиа приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России отрабатывает альтернативные варианты отправки домой 16 белорусских граждан, прибывших из Франции, Мексики и Катара. Также дипломаты актуализируют списки белорусов, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, Вьетнаме и на Мальдивах, чтобы помочь им вернуться на родину.