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Посольство Беларуси в России отрабатывает альтернативные варианты отправки домой белорусских граждан
31.03.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелавиа приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России отрабатывает альтернативные варианты отправки домой 16 белорусских граждан, прибывших из Франции, Мексики и Катара. Также дипломаты актуализируют списки белорусов, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, Вьетнаме и на Мальдивах, чтобы помочь им вернуться на родину.
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Посольство Беларуси в России отрабатывает альтернативные варианты отправки домой белорусских граждан
Белавиа приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России...
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