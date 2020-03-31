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"Разговор у Президента" с Натальей Кочановой смотрите на "Беларусь 1"
31.03.2020 20:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак сообщила нашему агентству Наталья Кочанова, она уже связалась с представителями ВОЗ в нашей стране. Какие договоренности достигнуты, а также - о чем еще сегодня шел разговор во Дворце Независимости. Все подробности - в проекте
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Как сообщила нашему агентству Наталья Кочанова, она уже связалась с представителями ВОЗ в нашей стране. Какие договоренности достигнуты, а также - о чем еще сегодня...
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