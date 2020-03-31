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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Разговор у Президента" с Натальей Кочановой смотрите на "Беларусь 1" Как сообщила нашему агентству Наталья Кочанова, она уже связалась с представителями ВОЗ в нашей стране. Какие договоренности достигнуты, а также - о чем еще сегодня...

Как сообщила нашему агентству Наталья Кочанова, она уже связалась с представителями ВОЗ в нашей стране. Какие договоренности достигнуты, а также - о чем еще сегодня шел разговор во Дворце Независимости. Все подробности - в проектев вечернем эфире в рамках