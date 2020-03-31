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В Витебске прокомментировали первый случай смерти возрастного пациента
31.03.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич работал в театре Якуба Коласа. Виктор Николаевич был госпитализирован 24 марта. Как выяснилось, у артиста были многочисленные хронические заболевания, отягощенные, по предварительным данным, короновирусной инфекцией (видео).
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Заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич работал в театре Якуба Коласа. Виктор Николаевич был госпитализирован 24 марта. Как выяснилось, у артиста...
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