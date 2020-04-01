«Если закроются - не откроются заново». Ресторатор из Бреста просит горожан поддержать локальный бизнес

Источник материала: Tut.by

Брестский ресторатор Кирилл Борохов, который владеет гриль-баром «KOROVA», пиццерией «Mario» и другими городскими заведениями, на своей странице в Facebook призвал брестчан поддержать местный бизнес.



Фото из личного архива Кирилла Борохова

В своем открытом письме предприниматель отметил, что сейчас все переживают «непростые времена».

«К глубокому сожалению, мы не можем принять решение о закрытии наших заведений на полный карантин. В первую очередь, потому что официально в нашей стране карантина нет и мы не можем сослаться на форс мажор и обстоятельства непреодолимой силы, у нас есть обязательства перед нашими поставщиками, арендодателями, государством, кредитными организациями, сотрудниками и поэтому нам нужно работать чтобы их выполнить.

Во вторую, потому что экономическая смерть не лучше физической для многих из нас. Большинство если закроются, то уже не откроются заново. Жизнь и бизнес — это не компьютерная игра, которые можно поставить на паузу, а вернувшись — начать с места, на котором закончил», — написал Кирилл Борохов.

Как отметил ресторатор, в данный момент происходит «катастрофическое снижение экономической и потребительской активности, которые ставят многие предприятия под угрозу выживаемости»:

«Я прошу по-дружески поддержать локальный бизнес, которым мы пользуемся и любим, потому что если мы это не сделаем, то можем его просто потерять. Каждый из нас может это сделать встречно, потратив деньги друг у друга, на этом основана экономика. Сам хожу, трачу, поддерживаю, осознаю, как это важно».

По словам Кирилла Борохова, в его заведениях в связи с эпидемиологической ситуацией проводится повсеместная дезинфекция, протирание поверхностей, уборка, всем сотрудникам измеряют температуру, а гостей рассаживают подальше друг от друга.

«Для тех, кто находится на максимальной самоизоляции, на удаленке, мы осуществляем доставку через агрегаторы еды или нам можно позвонить напрямую — и мы доставим заказ, или его можно забрать самостоятельно с 20% скидкой», — пояснил ресторатор.