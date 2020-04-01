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Волонтеры Могилевского района подключились к движению "Доброе сердце" и помогают пожилым людям
01.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни ежедневно доставляют продукты питания и лекарства даже в самые отдаленные поселки. Например, для пенсионеров агрогородка Дашковка работает горячая линия, на которую можно позвонить и оставить заявку. Помогают социальные работники, представители профсоюзов и молодежь.
Помощь не ограничена только лишь доставкой продуктов и лекарств. Волонтеры справятся и с необходимой работой по хозяйству - принесут воду и дрова.
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Они ежедневно доставляют продукты питания и лекарства даже в самые отдаленные поселки. Например, для пенсионеров агрогородка Дашковка работает горячая линия, на...
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