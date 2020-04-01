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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волонтеры Могилевского района подключились к движению "Доброе сердце" и помогают пожилым людям Они ежедневно доставляют продукты питания и лекарства даже в самые отдаленные поселки. Например, для пенсионеров агрогородка Дашковка работает горячая линия, на...

Они ежедневно доставляют продукты питания и лекарства даже в самые отдаленные поселки. Например, для пенсионеров агрогородка Дашковка работает горячая линия, на которую можно позвонить и оставить заявку. Помогают социальные работники, представители профсоюзов и молодежь.Помощь не ограничена только лишь доставкой продуктов и лекарств. Волонтеры справятся и с необходимой работой по хозяйству - принесут воду и дрова.