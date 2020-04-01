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Курсы валют Доллар и евро потеряли в цене
01.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДоллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 84 копейки и 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских. К полудню курсы обновятся.
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Доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро доллар - 2 рубля 59 копеек, евро - 2 рубля 84 копейки и 3 рубля 30 копеек стоят 100 российских. К...
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