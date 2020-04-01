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В витебском транспорте теперь три способа оплаты проезда. Один - дороже (и это не первоапрельская шутка)

01.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 апреля (и это не шутка!) в общественном транспорте в Витебске начнут работать компостеры. Рассчитаться за проезд теперь можно тремя способами. Но один из них обойдется дороже.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Пассажир может заплатить за проезд одним из способов:

  • Купить билет у кондуктора (в крайнем случае, у водителя) — за наличные.
  • Получить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати.Транспорт».
  • Купить билет в киосках — и прокомпостировать его в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая.

Талончики на транспорт продают в киосках «Витебскоблсоюзпечать» и «Табакерках». Стоят они, как и раньше, 60 копеек.


Фото: tramway.by

Есть еще такой момент. Если в салоне нет кондуктора, билет можно купить у водителя. Но он будет стоить уже дороже — 65 копеек, сообщает «Горэлектротранс».

 
Теги: Витебск
 
 
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С 1 апреля (и это не шутка!) в общественном транспорте в Витебске начнут работать компостеры. Рассчитаться за проезд теперь можно тремя способами. Но один из них...
 
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