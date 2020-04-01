В витебском транспорте теперь три способа оплаты проезда. Один - дороже (и это не первоапрельская шутка)

Источник материала: Tut.by

С 1 апреля (и это не шутка!) в общественном транспорте в Витебске начнут работать компостеры . Рассчитаться за проезд теперь можно тремя способами. Но один из них обойдется дороже.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Пассажир может заплатить за проезд одним из способов:

Купить билет у кондуктора (в крайнем случае, у водителя) — за наличные.

Получить электронный билет с помощью мобильного приложения «Оплати.Транспорт».

с помощью мобильного приложения «Оплати.Транспорт». Купить билет в киосках — и прокомпостировать его в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая.

Талончики на транспорт продают в киосках «Витебскоблсоюзпечать» и «Табакерках». Стоят они, как и раньше, 60 копеек.



Фото: tramway.by

Есть еще такой момент. Если в салоне нет кондуктора, билет можно купить у водителя. Но он будет стоить уже дороже — 65 копеек, сообщает «Горэлектротранс».