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Посольство Беларуси в России прорабатывает вопрос эвакуации граждан Беларуси, которые остались в московских аэропортах

01.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Белавиа" вынужденно приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), в города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России в тесном контакте с российскими коллегами прорабатывает вопрос эвакуации дипломатическим автотранспортом граждан Беларуси, которые остались в московских аэропортах. В МИД сообщают, что вариант решения ситуации найден, и в ближайшее время будет достигнут конкретный результат. Основными проблемными регионами остаются Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия.
 
 
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"Белавиа" вынужденно приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), в города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в...
 
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