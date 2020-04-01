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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство Беларуси в России прорабатывает вопрос эвакуации граждан Беларуси, которые остались в московских аэропортах "Белавиа" вынужденно приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), в города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в...

"Белавиа" вынужденно приостанавливает полеты в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), в города Украины и Казахстана. В связи с этим посольство Беларуси в России в тесном контакте с российскими коллегами прорабатывает вопрос эвакуации дипломатическим автотранспортом граждан Беларуси, которые остались в московских аэропортах. В МИД сообщают, что вариант решения ситуации найден, и в ближайшее время будет достигнут конкретный результат. Основными проблемными регионами остаются Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия.