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2 апреля белорусы смогут вернуться из Гданьска

01.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Идут навстречу и ближайшие соседи. На автобусе белорусы смогут вернуться из польского Гданьска. Накануне был организован рейс по маршруту Гданьск - Варшава - Брест - Барановичи - Минск. На завтра запланирован рейс Гданьск - Гродно - Белосток - Лида - Минск. В посольстве напомнили, что прибывшие из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, в течение двух недель должны находиться в самоизоляции.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Идут навстречу и ближайшие соседи. На автобусе белорусы смогут вернуться из польского Гданьска. Накануне был организован рейс по маршруту Гданьск - Варшава - Брест...
 
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