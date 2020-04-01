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2 апреля белорусы смогут вернуться из Гданьска
01.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИдут навстречу и ближайшие соседи. На автобусе белорусы смогут вернуться из польского Гданьска. Накануне был организован рейс по маршруту Гданьск - Варшава - Брест - Барановичи - Минск. На завтра запланирован рейс Гданьск - Гродно - Белосток - Лида - Минск. В посольстве напомнили, что прибывшие из стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, в течение двух недель должны находиться в самоизоляции.
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Идут навстречу и ближайшие соседи. На автобусе белорусы смогут вернуться из польского Гданьска. Накануне был организован рейс по маршруту Гданьск - Варшава - Брест...
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