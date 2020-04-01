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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканская акция "Неделя леса". За 7 дней высажено 18 миллионов деревьев За 7 дней – 18 миллионов деревьев. В Беларуси продолжается республиканская акция "Неделя леса". К ежедневной работе лесников сейчас присоединяются активные жители...

За 7 дней – 18 миллионов деревьев.. К ежедневной работе лесников сейчас присоединяются активные жители страны. Рассаду и инвентарь раздают в лесхозах. Сегодня в наших лесах преобладают хвойные породы - это ель и сосна. В 2020 году ставку сделают на твердолиственные: дуб, ольху и березу.Неделя леса в этом году посвящена малой родине и 75-летию Великой Победы.