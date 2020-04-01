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Республиканская акция "Неделя леса". За 7 дней высажено 18 миллионов деревьев
01.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа 7 дней – 18 миллионов деревьев.
Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси: "По 2020 году стоит задача создать лесных культур твердолиственных пород не менее 11,5 % от объема общего создания лесных культур. Эта цифра довольно значимая по сравнению с прошлым годом, в котором мы создали около 6 %".
Неделя леса в этом году посвящена малой родине и 75-летию Великой Победы.
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За 7 дней – 18 миллионов деревьев. В Беларуси продолжается республиканская акция "Неделя леса". К ежедневной работе лесников сейчас присоединяются активные жители...
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