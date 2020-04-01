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Республиканская акция "Неделя леса". За 7 дней высажено 18 миллионов деревьев

01.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За 7 дней – 18  миллионов деревьев. В Беларуси продолжается республиканская акция "Неделя леса". К ежедневной работе лесников сейчас присоединяются активные жители страны. Рассаду и инвентарь раздают в лесхозах. Сегодня в наших лесах преобладают хвойные породы - это ель и сосна. В 2020 году ставку сделают на твердолиственные: дуб, ольху и березу.

Валентин Шатравко, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси: "По 2020 году стоит задача создать лесных культур твердолиственных пород  не менее 11,5 % от объема общего создания лесных культур.  Эта  цифра довольно значимая по сравнению с прошлым годом, в котором мы создали около 6 %".

Неделя леса в этом году посвящена малой родине и 75-летию Великой Победы.

 
 
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За 7 дней – 18  миллионов деревьев. В Беларуси продолжается республиканская акция "Неделя леса". К ежедневной работе лесников сейчас присоединяются активные жители...
 
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