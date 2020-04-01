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С этого дня в Беларуси начнут выплачивать разовую матпомощь ветеранам Великой Отечественной и пострадавшим от войны

Подорожало золото. Подросла стоимость алкоголя и сигарет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изменения вступают в силу с 1 апреля С этого дня в Беларуси начнут выплачивать разовую матпомощь ветеранам Великой Отечественной и пострадавшим от войны Также сегодня завершают прием деклараций...

Также сегодня завершают прием деклараций налоговые органы, а водителям больше не нужно предъявлять сертификат гостехосмотра для допуска к движению. Отдельно стоит вопрос с пересмотром арендной платы за помещения в госсобственности. Сегодня она должна была вырасти, но этого, вероятно, не произойдет.Документ по указанным мерам сейчас в высокой степени проработки.Минфин обновил цены на драгметаллы: подорожало золото, серебро и платина подешевели. Подросла стоимость алкоголя в пределах 10-15 % и сигарет от 5 до 20 копеек. Плата за сбор и утилизацию пластика для поставщиков и производителей увеличилась на 96 рублей. Также с сегодняшнего дня выросла стоимость столичных автостоянок в среднем до 38 рублей в месяц для физлиц.