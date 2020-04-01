|
Изменения вступают в силу с 1 апреля
01.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С этого дня в Беларуси начнут выплачивать разовую матпомощь ветеранам Великой Отечественной и пострадавшим от войныТакже сегодня завершают прием деклараций налоговые органы, а водителям больше не нужно предъявлять сертификат гостехосмотра для допуска к движению. Отдельно стоит вопрос с пересмотром арендной платы за помещения в госсобственности. Сегодня она должна была вырасти, но этого, вероятно, не произойдет.
Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомитета по имуществу Беларуси: "Эпидемиологическая обстановка отражается на экономике ряда предприятий. Мы это понимаем, и Госкомимущество рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендных платежей, а также наложения моратория на увеличение базовой арендной величины. В арендную плату входят все налоги, сборы и амортизация. Поэтому мы также рассматриваем вариант: если арендодатель предоставляет льготу арендатору, то и у него наступают определенные каникулы по вот этим налогам на этот срок".
Документ по указанным мерам сейчас в высокой степени проработки.
Подорожало золото. Подросла стоимость алкоголя и сигаретМинфин обновил цены на драгметаллы: подорожало золото, серебро и платина подешевели. Подросла стоимость алкоголя в пределах 10-15 % и сигарет от 5 до 20 копеек. Плата за сбор и утилизацию пластика для поставщиков и производителей увеличилась на 96 рублей. Также с сегодняшнего дня выросла стоимость столичных автостоянок в среднем до 38 рублей в месяц для физлиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С этого дня в Беларуси начнут выплачивать разовую матпомощь ветеранам Великой Отечественной и пострадавшим от войны Также сегодня завершают прием деклараций...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)