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Сегодня стартует всемирная акция "30 дней на велосипеде"
01.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКаждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают стать частью международного проекта "30 дней на велосипеде".
На финише, то есть в конце апреля, организаторы подведут итоги и наградят призами от партнеров самых активных. Кроме обычных прогулок, время на двухколесном можно провести с азартом.
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