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Сегодня стартует всемирная акция "30 дней на велосипеде"

01.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают стать частью международного проекта "30 дней на велосипеде". 


Свои приключения и километры достижений нужно фиксировать в социальных сетях

На финише,  то есть в конце апреля,  организаторы подведут итоги и наградят призами от партнеров самых активных. Кроме обычных прогулок,  время на двухколесном можно провести с азартом.

Максим Пучинский, замдиректора Минского велосипедного общества: "Мы готовим квесты, другие задания. Но надо понимать, что не только в Минске проходит акция. В Беларуси сейчас уже больше 22 районов присоединилось к ней. И в большинстве областных городов проходит своя акция. Брест сделал свои карточки, Гродно, Гомель, Могилев - они тоже активно поддерживают и предлагают участвовать в акции".

Количество велосипедистов растет. Только в прошлом году в столице поток двухколесного транспорта увеличился в среднем почти в полтора раза.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Каждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают...
 
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