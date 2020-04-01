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Свои приключения и километры достижений нужно фиксировать в социальных сетях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня стартует всемирная акция "30 дней на велосипеде" Каждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают...

Каждый день на велосипеде! Ближайший месяц активно крутить педали можно не только с пользой для здоровья, но и за приятные бонусы. Всех велолюбителей приглашают стать частью международного проекта "30 дней на велосипеде".На финише, то есть в конце апреля, организаторы подведут итоги и наградят призами от партнеров самых активных. Кроме обычных прогулок, время на двухколесном можно провести с азартом.Количество велосипедистов растет. Только в прошлом году в столице поток двухколесного транспорта увеличился в среднем почти в полтора раза.