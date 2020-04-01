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В Молодечненском районе мужчина отравился аммиаком, когда менял фильтр холодильной установки
01.04.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Молодечненского района отравился парами аммиака из фильтра компрессора холодильной установки, который он заменял на одном из предприятий. Мужчину госпитализировали, о чем
Утром во вторник на предприятии в поселке Сосновый Бор Молодечненского района машинист аммиачной холодильной установки пытался заменить масляной фильтр компрессора. Мужчина по неустановленной пока причине получил отравление парами аммиака. Его госпитализировали.
Выяснилось, что замена фильтра происходила без технологических нарушений. Рабочая версия причины происшествия — испарение остатков аммиака из масляного фильтра.
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Происшествие произошло во вторник на предприятии в поселке Сосновый Бор Молодечненского района. Машинист холодильной установки отравился парами аммиака при...
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