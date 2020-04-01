В Молодечненском районе мужчина отравился аммиаком, когда менял фильтр холодильной установки

Источник материала: Tut.by

Житель Молодечненского района отравился парами аммиака из фильтра компрессора холодильной установки, который он заменял на одном из предприятий. Мужчину госпитализировали, о чем сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС

Утром во вторник на предприятии в поселке Сосновый Бор Молодечненского района машинист аммиачной холодильной установки пытался заменить масляной фильтр компрессора. Мужчина по неустановленной пока причине получил отравление парами аммиака. Его госпитализировали.

Выяснилось, что замена фильтра происходила без технологических нарушений. Рабочая версия причины происшествия — испарение остатков аммиака из масляного фильтра.