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МВД опубликовало видео погони за пьяным водителем
01.04.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВидео погони и задержания пьяного водителя в Гродно опубликовало МВД. Экипажу ГАИ хватило нескольких минут, чтобы остановить подозрительный автомобиль "рено". По состоянию водителя было ясно, почему он проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Медосвидетельствование показало 2 промилле алкоголя.
Водитель с "богатым" прошлымВодителя привлекут к ответственности за ряд нарушений, в том числе за «пьяный руль». По информации ГАИ, в 2018 году молодой человек два раза уже был лишен прав за создание аварийной обстановки и за то, что оставил место аварии.
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Видео погони и задержания пьяного водителя в Гродно опубликовало МВД. Экипажу ГАИ хватило нескольких минут, чтобы остановить подозрительный автомобиль "рено". По...
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