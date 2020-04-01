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В Минобороны рассказали обстоятельства гибели солдата-срочника на Ружанском полигоне
01.04.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солдат на Ружанском полигоне в Брестской области погиб из-за упавшего дерева. Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик в
«Подразделение находилось на полевом выходе. Военнослужащие оборудовали так называемую „дневку“ и, вероятнее всего, рубили дерево для того, чтобы организовать обогрев. Падение дерева и стало причиной гибели военнослужащего», — рассказала представитель Минобороны.
Причины и точные обстоятельства несчастного случая выяснит следствие.
В Минобороны попросили СМИ не распространять недостоверные сведения и помнить об этической стороне вопроса.
Военное ведомство окажет всю необходимую помощь семье военнослужащего.
Напомним, накануне в Минобороны
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Военное ведомство окажет всю необходимую помощь семье военнослужащего.
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