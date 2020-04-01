В Минобороны рассказали обстоятельства гибели солдата-срочника на Ружанском полигоне

Источник материала: Tut.by

Солдат на Ружанском полигоне в Брестской области погиб из-за упавшего дерева. Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик в Facebook .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Подразделение находилось на полевом выходе. Военнослужащие оборудовали так называемую „дневку“ и, вероятнее всего, рубили дерево для того, чтобы организовать обогрев. Падение дерева и стало причиной гибели военнослужащего», — рассказала представитель Минобороны.

Причины и точные обстоятельства несчастного случая выяснит следствие.

В Минобороны попросили СМИ не распространять недостоверные сведения и помнить об этической стороне вопроса.

Военное ведомство окажет всю необходимую помощь семье военнослужащего.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили , что 31 марта на Ружанском полигоне в Брестской области «в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму, несовместимую с жизнью». Военнослужащий проходил службу с мая 2019 года.