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14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

01.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Осталось подождать всего несколько недель, и дачники стройными рядами потянутся на свои участки. Ну а пока приходится сидеть дома, можно и помечтать о грядущих преобразованиях во дворике и на грядках. Далее в нашем обзоре — 14 оригинальных идей, которые каждый сможет повторить на своем участке.

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

1. Высокие грядки

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Только посмотрите, как красиво и опрятно выглядит огород, поделенный на небольшие приподнятые грядки. Выращивая овощи на таких, вы не только преобразите сад, но и увеличите объемы урожая.

2. Декоративный гравий

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

По мнению Novate.ru, декоративный гравий — идеальный материал для создания декора сада. Не знаете какой цвет выбрать — берите белый. На его фоне трава и цветы будут выглядеть ярче и сочнее.

3. Цветочные домики

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Очаровательные домики из небольших веточек, в которых, как на грядках, растут цветы — выглядят очень нестандартно и красиво.

4. Озеро

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Используя большую шину, плотную клеенку и камни, вы сможете создать на своем участке самое настоящее озеро.

5. Многоярусный цветник

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

У вас, наверняка, где-то в шкафу или в кладовой уже давно валяются пустые жестяные банки, так почему бы не превратить их в нечто стильное? Например, из них можно склеить чудесный многоярусный горшок для цветов. Ну, а для того, чтобы банки выглядели привлекательнее, декорируйте их мелким гравием.

6. Бетонные Кашпо

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

7. Табуреты

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Современные дизайнеры назвали бы эти табуреты мебелью в стиле эко, мы же назовем их просто деревенскими. Сделать их под силу каждому, у кого есть спиленный ствол дерева и мебельные колесики.

8. Ступеньки

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Если ваш участок расположен под уклоном, вам, наверняка, рано или поздно придется задуматься о создании ступенек. Чтобы они получились надежными и долговечными, можно использовать шлакоблоки. Получится, конечно, не дворцовая лестница, но кое-что получше обычных грунтовых ступенек.

9. Мини клумбы

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Небольшие аккуратные клумбы с газоном, организованные в старых покрышках, — отличный способ красиво разграничить ваш сад.

10. Клумбы в пнях

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Для создания клумб можно использовать самые разные материалы, но одним из самых красивых и доступным для дачников материалом, являются массивные пни и чурбаны.

11. Мини-бар

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Вы только посмотрите, как при помощи небольшого редизайна и покраски можно преобразить простой деревянный поддон.

12. Уголок отдыха

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Любой закуток вашего участка можно превратить в небольшую зону отдыха. Просто посадите там кусты плетущихся растений и смастерите небольшую скамеечку из досок.

13. Декор камнями

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Хотите преобразить свой участок, не потратив ни копейки? Отправляйтесь к реке на поиски красивых камней разного цвета и формы. В дальнейшем, вы сможете использовать их в качестве бордюров и декора клумб.

14. Стеллаж

14 идей для дачи, которые украсят ваш участок и отдых

Еще одна идея использования ненужных деревянных поддонов — сооружение стеллажа с полочками для цветочных горшков. Такой стеллаж можно поставить у крыльца или в беседке на заднем дворе.

Источник: novate.ru

 
 
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Осталось подождать всего несколько недель, и дачники стройными рядами потянутся на свои участки. Ну а пока приходится сидеть дома, можно
 
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